Уроженец Узбекистана принёс медаль сборной Казахстана по боксу

Казахстанский боксёр Аман Конысбеков вышел в полуфинал международного турнира Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов он одержал убедительную победу над французом Хассаном Эль Кадми со счётом 5:0. Таким образом, Конысбеков гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Отметим, что Аман Конысбеков родом из Узбекистана и ранее становился бронзовым призёром чемпионата своей страны. Однако в 2024 году он принял решение представлять Казахстан на международной арене.

Ранее в мужской сетке турнира Boxam Elite-2026 Махмуд Сабырхан (55 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) также вышли в полуфинал и гарантировали себе как минимум бронзу, тогда как Бексултан Боранбек (55 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) проиграли свои бои.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

