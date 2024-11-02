Уникальный боксер принес первое золото Казахстану на ЧМ-2024

Состоялся финальный бой молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория) в весе до 67 килограммов между казахстанцем Тореханом Сабырханом и кубинцем Давидом Эспиносой Сантойей, сообщают Vesti.kz.

Младший брат чемпиона мира из Казахстана Махмуда Сабырхана и капитан молодежной сборной раздельным решением судей забрал первый раунд - 3:2.

Во втором отрезке боя Сабырхан был еще увереннее и судейские записки также складывались в его пользу - 3:0.

В заключительном раунде сценарий остался неизменным и по итогам боя, Торехан одержал победу раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, Сабырхан стал чемпионом мира.

Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.

Напомним, что сегодня, на ринг в Будве выйдут еще два представителя Казахстана. В весе до 75 килограммов бой проведут Санжарали Бегалиев и Джафарбек Шахбазов из Узбекистана. А у девушек, в весе свыше 81 килограмма сойдутся Аружан Зейноллаева и Рухшона Парпиева из Узбекистана.

Всего у Казахстана семь представителей в финале - четыре в мужской сетке и три в женской.