"Ужасное судейство в IBA". Боксера "жестко засудили" на чемпионате мира в Ташкенте

Телеграм-канал Vahe sport Armenia раскритиковал судейство на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Речь идет о поединке 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов между армянином Гургеном Мадояном и монголом Баттамориином Мишиилтом.

"Гургена Мадояна (67 кг) жестко засудили в Ташкенте.

Гурген вел после второго раунда со счетом 20-18, 20-18, 20-18, 20-18, 19-19. Но непостижимым образом проиграл после просмотра повторов. В третьем раунде не было нокдауна.

В итоге, счет 3:4 в пользу монгола, который не подлежит апелляции по новым правилам IBA. Апелляцию можно подавать только при счете 3:2.

Ужасное судейство в IBA продолжается!", - пишет источник.