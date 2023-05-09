"Ужасное судейство в IBA". Боксера "жестко засудили" на чемпионате мира в Ташкенте

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 23:51
©Кадр из видео

Телеграм-канал Vahe sport Armenia раскритиковал судейство на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Речь идет о поединке 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов между армянином Гургеном Мадояном и монголом Баттамориином Мишиилтом.

"Гургена Мадояна (67 кг) жестко засудили в Ташкенте.

Гурген вел после второго раунда со счетом 20-18, 20-18, 20-18, 20-18, 19-19. Но непостижимым образом проиграл после просмотра повторов. В третьем раунде не было нокдауна.

В итоге, счет 3:4 в пользу монгола, который не подлежит апелляции по новым правилам IBA. Апелляцию можно подавать только при счете 3:2.

Ужасное судейство в IBA продолжается!", - пишет источник.

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Метки:
Узбекистан ЧМ по боксу

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