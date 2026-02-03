На турнире в Испании по боксу разгромом отменили казахстанскую дуэль

Казахстанка Аяжан Ермек не смогла выйти в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов она встречалась с представительницей Нидерландов Мауд ван дер Торн.

Первый раунд остался за казахстанкой - 4:1. Два других забрала ее соперница - оба раза 5:0. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу спортсменки из Нидерландов.

В 1/4 финала ван дер Торн сойдется с еще одной казахстанкой Викторией Графеевой.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг) и Шахназ Исаева (57 кг).

Напомним, турнир пройдёт с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.