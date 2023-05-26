Триумфаторам ЧМ-2023 по боксу подарили квартиры в Астане

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Сегодня 19:25
©instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек вручил ключи от трехкомнатных квартир чемпионам мира по боксу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Наши столичные боксеры показали блестящие результаты на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте.

Санжар Ташкенбай и Нурбек Оралбай завоевали золото! Сегодня вручили им ключи от трехкомнатных квартир, которые были предоставлены спонсорами. Также отметили работу тренеров.

За победой стоят изнурительные многочасовые тренировки, упорство, сила воли и вера в себя! Желаю нашим боксерам удачи и дальнейших побед!", - написал Касымбек на своей странице в Instagram.

Напомним, что Казахстан выиграл пять медалей на ЧМ-2023 в Ташкенте. Чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Оралбай Нурбек
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