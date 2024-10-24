Триумф с нокдауном, или Как Казахстан стартовал на ЧМ по боксу

Сборная Казахстана по боксу одержала первые победы на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передают Vesti.kz. В стартовый день турнира на ринг выходили четыре спортсмена.

У мужчин на ринг вышли Алексей Хаванцев (60 кг) и Бакытжан Айтмуханов (86 кг). Хаванцев единогласным решением судей победил кыргызстанского боксера Алихана Майранбекова, а Айтмуханову судьи засчитали поражение в поединке с белорусом Андреем Румянцевым.

У женщин первой дралась Аружан Жанабаева (63 кг). Ей удалось отправить россиянку Милану Дзугаеву в нокдаун и заработать победу. Следом успеха добилась Толганай Касымхан (60 кг), которая оказалась сильнее боксерши из Венесуэлы Мену Леон Юли Хоселис.

Полностью состав женской сборной Казахстана на молодежный чемпионат мира в Будве выглядит так: Анель Абдрасилова (48 кг), Елянур Турганова (50 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Аяжан Сыдык (54 кг), Аяжан Ермек (57 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Улдана Таубай (66 кг), Мария Сидоренко (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Аружан Зейноллаева (81 кг), Панар Сейтханкызы (81+ кг).

Между тем, у мужчин честь нашей страны защищают Диас Берикбай (48 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Бауыржан Муратов (54 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Алексей Хаванцев (60 кг), Ахмет Усен (63,5 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (70 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Мадияр Бексултанов (80 кг), Бакытжан Айтмуханов (86 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Едилбайулы (+92 кг).