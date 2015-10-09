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Любительский бокс
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Триумф в Европе. Казахстан завоевал пятое золото на престижном турнире по боксу

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Триумф в Европе. Казахстан завоевал пятое золото на престижном турнире по боксу ©Depositphotos.com/albund

Сборная Казахстана завоевала пятую золотую медаль на турнире Eindhoven Boxcup в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Казахстана завоевала пятую золотую медаль на турнире Eindhoven Boxcup в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним триумфатором турнира стал Нурлан Сапарбай, представленный в весовой категории свыше 90 килограммов.

Его соперником по финалу был боксер из Германии Денис Охьо. Сапарбай принес в копилку сборной пятую золотую медаль.

Ранее победы одержали Даниял Сабит (50 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Даулет Толемисов (85).

Сабит одолел соперника из Монголии, Жусупов нанес досрочное поражение чемпиону мира (2023) и Олимпийских игр (2024) Асадхудже Муйдинходжаеву из Узбекистана, Жакпеков разгромил Артура Касьянова из Украины, а Толемисов победил другого украинца Николая Лактионова.

Отметим, что Казахстан был представлен на этом турнире в десяти весовых категориях.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

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