Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на престижном турнире: количество медалей

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на турнире Eindhoven Boxcup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.
На международном соревновании, собравшем сильнейших боксеров Европы, казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. В копилке национальной команды - восемь медалей разного достоинства.
Золотые медали:
- Даниял Сабит (весовая категория до 50 кг)
- Абылайхан Жусупов (до 70 кг)
- Ерасыл Жакпеков (до 80 кг)
- Даулет Толемисов (до 85 кг)
- Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг)
Бронзовые медали:
- Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг)
- Сабыржан Аккалаков (до 75 кг)
- Сагындык Тогамбай (до 90 кг)
Eindhoven Boxcup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем — важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.
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