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В Европе оценили триумф сборной Казахстана на престижном турнире по боксу

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В Европе оценили триумф сборной Казахстана на престижном турнире по боксу ©КФБ

Организаторы престижного турнира по боксу Eindhoven Boxcup в Нидерландах оценили выступление сборной Казахстана на соревнованиях, передают Vesti.kz.

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Организаторы престижного турнира по боксу Eindhoven Boxcup в Нидерландах оценили выступление сборной Казахстана на соревнованиях, передают Vesti.kz.

Казахстана завершил выступление на международном турнире с восмью медалями. Одним из героев соревнования стал Нурлан Сапарбай, завоевавший "золото" в весовой категории свыше 90 килограммов.

В финальном поединке Сапарбай встретился с представителем Германии Денисом Охьо. Казахстанец показал уверенное и доминирующее выступление, не оставив сопернику шансов. После боя организаторы турнира дали высокую оценку его победе.

"Финальный бой вечера в категории +95 кг стал мощной кульминацией турнира. Германия против Казахстана - и казахстанский боец не оставил сомнений. Благодаря доминирующему выступлению он одержал уверенную победу, добавив еще один триумф в впечатляющую серию побед Казахстана", - пишет пресс-служба Eindhoven Boxcup.


Eindhoven Boxcup - один из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем стало важным этапом подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

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