Третий боксер из Казахстана вышел в финал чемпионата мира-2023

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел бой в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов казахстанец встречался с представителем Грузии Лашей Гурули. Бекбауов одержал победу единогласным решением судей.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Дулат стал серебряным призером.

Ранее в финал вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

В 19:00 начнется вечерняя сессия. В рамках нее выступят еще двое боксеров от Казахстана. В седьмой паре Асланбеку Шымбергенову (71 кг) будет противостоять Нишант Дев из Индии, а в десятой паре Нурбек Оралбай (80 кг) проведет поединок с Имамом Хатаевым (Россия).