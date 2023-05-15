Тренер сборной Казахстана рассказал о сложностях в выборе состава перед триумфальным ЧМ-2023

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзыгали Айтжанов в интервью Vesti.kz рассказал о триумфальном для команды чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Также он объяснил и некоторые кадровые вопросы.

- В последнее время успехов в боксе было не так много. Что изменилось после Олимпиады-2020 и ЧМ-2021 в Белграде? Какую работу вы проделали?

- Начиная с января я вновь занял пост главного тренера сборной. Девять лет ранее на этой должности уже трудился. Были определенные моменты, над которыми было необходимо поработать, и мы это исправили. Начали все с дисциплины, а дальше перешли к системе. В первую очередь нужно было обратить внимание на дисциплину и распорядок, нужно было провести правильные учебно-тренировочные сборы. Хотел бы выразить большую благодарность Казахстанской федерации бокса, а также отметить министерство культуры и спорта, которое всецело оказывало поддержку нам. Там, где есть единство, есть и жизнь.

Что касается парней, то конкуренция была в каждом весе, везде было по два-три сильных претендента, но по итогам сборов, спаррингов мы сделали выбор. В некоторых весах выбор был очень сложным, к примеру, 48 килограммов. Опытный Темиртас Жусупов не вошел в список, так как мы все же решили дать проявить себя более молодому Санжару Ташкенбаю.

- Не было ли это рискованным шагом?

- Был риск, но при этом было и доверие к этому парню. У него есть характер, он из тех, кто ненавидит проигрывать, поэтому мы решили положиться на него.

Напомним, что в Ташкенте казахстанские боксеры завоевали четыре золотые и одну серебряную медали, заняв второе место в общем зачете. Ранее министр культуры и спорта Республики Казахстана рассказал о размере призовых новоиспеченных чемпионов.