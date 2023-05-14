Токаев обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил боксеров национальной сборной с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире в Ташкенте (Узбекистан) четыре казахстанских боксера завоевали титулы чемпионов мира, причем двое из них в финале победили местных представителей. Всего же в копилке сборной пять наград.

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм", - написал Токаев в твиттере.

"Четверо чемпионов мира - казахи!" - добавил Глава Государства.

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