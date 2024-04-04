Токаев обратился к легенде казахстанского бокса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем легенду бокса, первого в истории страны чемпиона мира среди профи Василия Жирова, сообщают Vesti.kz.

Об этом рассказал сам "Балхашский тигр", которому 4 апреля исполнилось 50 лет. Жиров получил от главы государства поздравительное письмо.

"Уважаемый Василий Валерьевич, Поздравляю вас с Юбилейным днем рождения! Вы прошли большой путь в любительском и профессиональном спорте, завоевали множество престижных наград, включая золотую медаль Олимпийских игр, а также Кубок Вэла Баркера. Уверен, ваши знания и опыт будут неизменно востребованы в деле популяризации физической культуры и спорта, воспитания молодежи. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и успехов. Касым-Жомарт Токаев".

В ответ Жиров поблагодарил Президента за поздравление:

"Я очень признателен господину президенту Казахстана за поздравлениe и теплые слова", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что Жиров - первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по боксу. Он победил в Атланте-1996, а также стал обладателем Кубка Вэла Баркера.

На профи-ринге казахстанец провел 42 боя, в которых одержал 38 побед при трех поражениях и одной ничьей. Жиров владел поясом чемпиона мира по версии IBF (1999-2003 гг.), интернационального чемпиона по версии WBС (1998 год), континентального чемпиона Америки по версии WBС (1999 год), чемпиона Североамериканской боксерской организации по версии WBO (2003 год).