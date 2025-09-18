Токаев наградил боксёров и тренеров после ЧМ-2025: все имена

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами ряд спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу-2025 среди мужчин и женщин, прошедшем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Также Глава государства поблагодарил прославленного боксёра Геннадия Головкина, который содействовал возвращению бокса в программу олимпийских видов спорта.

"Защита авторитета страны на международной арене – это не только огромная честь, но и большая ответственность. Ваши победы вдохновляют молодежь. Можно с уверенностью сказать, что отечественные спортсмены вносят свой вклад в укрепление здоровья нации. Быть чемпионом – значит приумножать славу страны, потому что слава наших спортсменов – это слава всего народа, показатель авторитета нашего государства. Мы должны гордиться каждой победой наших атлетов, высоко ценить их труд, всесторонне продвигать в обществе их достижения. Это будет содействовать популяризации спорта, продвижению в нашем обществе здорового образа жизни. Государство будет всегда вас поддерживать", – подчеркнул Президент.

Глава государства считает, что быть спортсменом с мировым именем – это высокая ответственность, так как чемпионы выступают образцом для подрастающего поколения. Важно, чтобы они были примером для других в словах, поступках, поведении и образе жизни.

"Следует воспитывать в молодых людях чувство патриотизма, трудолюбие, образованность, дисциплинированность, организованность и отзывчивость. Считаю вас, сильнейших спортсменов нашей страны, достойными звания чемпиона. Всем хорошо известно, что в большом спорте непросто достичь высочайшего уровня, а сохранить его – ещё сложнее. Поэтому нельзя расслабляться, греясь в лучах славы. Впереди нас ждёт главное спортивное событие планеты – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Безусловно, подняться на олимпийский пьедестал почёта – мечта каждого спортсмена. Народ Казахстана возлагает на вас большие надежды. Поэтому, чтобы оправдать это доверие, нужно уже сейчас начать подготовку к предстоящим состязаниям. Уверен, что победа национальной сборной на чемпионате мира по боксу – важный шаг на пути к вершине Олимпа", – подытожил он.

Орденом "Құрмет" награждены:

1. тренер по боксу Ислам Абдраимов;

2. боксёрша Аида Абикеева;

3. боксёрша Алуа Балкибекова;

4. боксёрша Наталья Богданова;

5. тренер по боксу Дастан Кабденов;

6. тренер по боксу Нуржан Насанов;

7. боксёр Айбек Оралбай;

8. тренер Илияс Оралбеков;

9. боксёр Махмуд Сабырхан;

10. боксёр Торехан Сабырхан;

11. главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин;

12. главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов;

13. боксёр Санжар Ташкенбай.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

1. боксёрша Виктория Графеева;

2. тренер Нурлан Мухамбеткалиев;

3. боксёрша Елдана Талипова.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены:

1. тренер по боксу Аскар Еркебаев;

2. боксёрша Назым Кызайбай;

3. тренер по боксу Долкунжан Камеков.

Напомним, что чемпионами мира стали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (48 кг), а бронзовые медали получили Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Чемпионат мира-2025 впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing с 4 по 14 сентября.

©t.me/aqorda_resmi