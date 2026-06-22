Ташкенбай объяснил, за счёт чего победил узбекистанца в финале Кубка мира

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай поделился итогами своего выступления на Кубке мира в Гуйяне (Китай) и рассказал о финальном поединке и сопернике по решающему бою, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Аслана Каженова.

"Слава Богу, мы стали чемпионами. Это же Кубок мира, по воле Аллаха. Легко не было, было тяжело. Мы знали соперников, дважды уже их побеждали ранее. Поэтому готовились к ним.

И к этому финалу мы понимали, что соперник будет очень сложным. Готовились именно к этому сопернику. Во-первых, это очень опытный боксёр, чемпион Азии, призёр мира. Легко не было, мы оба быстрые. Он левша, и я левша.

В этом плане, думаю, тактическая сторона была на моей стороне. Мы придерживались тактики, которую поставил тренер", — поделился спортсмен.