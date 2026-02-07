Судьи решили судьбу золота в бою Казахстана на престижном турнире в Испании

Казахстанка Назерке Серик выступила в финале престижного турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов она противостояла англичанке Кайле Аллен.

В первых двух раундах соперницы поочередно имели успех раздельным решением судей - 3:2.

По итогам заключительной трехминутки англичанка удостоилась победы, также за счет раздельного решения судей.

Таким образом, казахстанка завоевала серебро этого турнира.

Сегодня в Ла-Нусии на ринг выйдут еще десять казахстанцев, которые поспорят за восемь золотых медалей. Два финала будут полностью казахстаснкими.

Соревнования в Испании стали первым официальным турниром для национальной сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист был назначен на должность 10 января, сменив Кайрата Сатжанова.