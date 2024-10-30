Судьи решили судьбу медали в поединке Казахстана на ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Шугыла Налибай выступила в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 75 килограммов была румынка Амалия Мария Нита. Итогом противостояния стала победа Налибай раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом. Налибай, выйдя в 1/2 финала, гарантировала себе как минимум бронзовую награду превенства.

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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