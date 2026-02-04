Судьи решили исход боя Казахстана на турнире по боксу в Испании

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков выиграл бой 1/8 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов он встречался с канадцем Джошуа Офори. Первый раунд остался за соперником казахстанца - 3:2. Впрочем, во второй трехминутке Жакпеков исправился - 5:0.

В начале третьего раунда канадец оказался в нокдауне. Этот отрезок завершился в пользу Жакпекова - 4:1. Бой завершился в его пользу раздельным решением судей - 4:1.

В четвертьфинале казахстанец сразится с индийским боксером Анкушем.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу.

У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев (60 кг) и Санатали Тольтаев (65 кг). Успеха добились Нурбек Мурсал (70 кг) - победа нокаутом, Торехан Сабырхан (70 кг) и Аман Конысбеков (75 кг).

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.