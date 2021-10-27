Стангрит разобрал самый спорный момент в победном бою казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана

На стартовавшем на днях чемпионате мира по боксу разгорелся первый скандал. Центральными фигурами стали казахстанец Сакен Бибосынов и победитель Олимпиады-2016 из Узбекистана Хасанбой Дусматов. Некоторые любители этого вида спорта увидели в противостоянии нокдаун нашего бойца, который не был засчитан рефери.

На ЧМ по боксу разгорелся скандал с участием казахстанца после сенсационной победы над олимпийским чемпионом из Узбекистана

Свое мнение относительно спорного эпизода в интервью Vesti.kz озвучил основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

"Первый удар был открытой перчаткой, второй - предплечьем, а третий вообще мимо.

Падение, судя по всему, было из-за того, что боксеры зацепились ногами. Не похоже на нокдаун", - заключил Стангрит.

Напомним, боксеры встретились в первом же круге весовой категории до 51 килограмма. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Бибосынова, взявшего в этом году бронзу Олимпийских игр в Токио. В следующем раунде казахстанец встретится с Дипаком из Индии.

[readus]