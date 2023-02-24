Стало известно, почему не состоялась принципиальная дуэль Казахстана и Узбекистана на малом ЧМ

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Сегодня 14:15
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Стала известна причина, по которой лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев не вышел на четвертьфинальный бой на турнире Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории свыше 92 килограмм на турнире в Софии (Болгария), он должен был провести поединок против принципиального соперника из Узбекистана - супертяжа Баходира Джалолова в весовой категории свыше 92 килограммов.

"Камшыбек Конкабаев из-за травмы руки не вышел на ринг. Кроме этого, по словам, тренерского штаба, у нашего супертяжа было слишком мало времени чтобы полностью втянуться в тренировочный и соревновательный процессы. Камшыбеку нужно восстановиться, и думать в первую очередь о здоровье, так как впереди главные старты - чемпионат мира в Ташкенте и Азиатские игры в Ханчжоу", - говорится в сообщении.

Таким образом, Кункабаев лишился возможности завоевать как минимум бронзу турнира. 

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

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