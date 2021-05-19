Стали известны гонорары казахстанских боксеров за призовые места на чемпионате Азии в Дубае

Международная ассоциация бокса (АИБА) огласила призовой фонд для медалистов чемпионата Азии 2021 года, который пройдет в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Чемпионы получат десять тысяч долларов, за "серебро" боксеры заработают пять тысяч, за "бронзу" - 2,5 тысячи в каждом весе для мужчин и женщин. Общая сумма составляет 400 тысяч.

ЧА пройдет с 21 мая по 1 июня. С составом мужской сборной Казахстана можно ознакомиться здесь. Состав женской команды приведен по этой ссылке.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!