Стала известна основная проблема Казахского Ломаченко

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс назвал основную проблему Махмуда Сабырхана, которого за схожесть стиля сравнивают с известным украинцем Василием Ломаченко, передают Vesti.kz.

"Одна из проблем Махмуда заключается в том, что после перехода в вес до 57 килограммов он не мог навязать себя более крупным соперникам так, как это удавалось ему в весовых категориях до 51 и 54 килограммов", - написал О'Хиггинс в соцсетях.

Махмуд - чемпион мира 2023 года в Ташкенте, также брал серебро чемпионата мира-2021 в Белграде.

Ранее О'Хиггинс рассказал, кто в Казахстане способен превзойти Махмуда Сабырхана. Еще он назвал будущего олимпийского чемпиона из Казахстана, подробности - здесь.