Стал известен сильнейший состав сборной Казахстана на домашний этап Кубка мира

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Женская сборная Казахстана уже завершает итоговый этап подготовки к турниру в Алматы, передают Vesti.kz.

Уже в ближайшие дни команда прилетит в столицу, где продолжит подготовку непосредственно к старту соревнований. Как сообщает журналист Аян Толеген, уже определен состав спортсменок, которые представят страну на Кубке мира, если тренерский штаб не внесет изменений в последний момент.

Предварительный состав:48 кг - Назым Кызайбай50 кг - Алуа Балкибекова54 кг - Анел Сакыш57 кг - Айдана Забынбекова60 кг - Виктория Графеева65 кг - Аида Абикеева70 кг - Наталья Богданова75 кг - Надежда Рябец80 кг - Гульсая Ержан80+ кг - Елдана Талипова

Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате мира по версии IBA в сербском Нише казахстанская команда завоевала три золотые (Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева), две серебряные (Виктория Графеева, Елдана Талипова) и одну бронзовую (Наталья Богданова) медали.

Назым Кызайбай является единственным боксершей в истории Казахстана - как среди женщин, так и среди мужчин - которой удалось трижды завоевать титул чемпиона мира.

Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу