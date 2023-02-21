Сотворил камбэк. Казахстанец с победы стартовал на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок с Джудом Галлахером из Ирландии прошел в весе до 57 килограммов. Асылкулов победил раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 30:27. Отметим, что по итогам первого раунда судьи отдали преимущество ирландскому боксеру.

Впечатляющий камбэк: видео победного боя казахского боксера Асылкулова

Также сегодня в рамках дневной сессии в категории до 63,5 килограмма казахстанец Ертуган Зейнуллинов выйдет на ринг против испанца Конде Ойера Ибаррече.

В 22:00 по времени Астаны стартует вечерняя сессия. В ней выступят три казахстанских боксера. В весе до 54 килограммов Бекзат Алдамжаров проведет бой с французом Биллалем Беннама. В категории до 67 килограммов Темирхан Тезек встретится с Пламеном Янковым из Болгарии. А в 86 килограммах Бекзат Танатаров будет биться с индийцем Картиком.

Напомним, накануне Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Полностью с составом сборной, в которую также вошли Бекзад Нурдаулетов (80 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (+92), можно ознакомиться здесь.