Соперник казахского боксера оформил мощный нокаут на ЧМ-2023 и восхитил IBA

Международная ассоциация бокса (IBA) отметила мощный нокаут в исполнении испанского боксера Газимагомеда Джалидова на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Это случилось в четвертьфинале весовой категории до 80 килограммов, где Джалидов встречался с хорватом Габриэлем Веочичем. Поединок закончился в первом раунде - испанец одним ударом отправил соперника на канвас, после чего рефери сразу же остановил встречу.

"Классический бокс: комбинация 1-2", - гласит подпись к видео на странице IBA в Instagram.

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Добавим, что в полуфинале ЧМ-2023 Джалидов проведет бой с этническим казахом Тохтарбеком Танатканом, выступающим за Китай.

Прямая трансляция боев 1/2 финала, где выступят пять боксеров сборной Казахстана, доступна здесь.