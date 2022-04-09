"Сменщик Левита" принес третье золото Казахстану на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Айбек Оралбай без боя стал победителем международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем бою в весовой категории до 91 килограмма он должен был встречаться с Джаккапонгом Йомхотом из Таиланда. Поединок по неизвестным причинам не состоялся.

Напомним, ранее золото Казахстану принесли Серик Темиржанов и Нурбек Оралбай. А Султан Мусинов и Асланбек Шымбергенов довольствовались серебряными медалями турнира.

Добавим, Оралбай заменил в составе сборной Василия Левита на прошедшем в 2021 году в Сербии чемпионате мира.

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