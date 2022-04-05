"Сменщик Левита" принес Казахстану четвертую медаль турнира по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Айбек Оралбай сумел пробиться в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале Оралбай, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, встречался с Гауравом Чауханом из Индии. Казахстанец победил раздельным решением судей.

Напомним, ранее в полуфинал прошли Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 81 килограмма).

Оралбай заменил в составе сборной Василия Левита на прошедшем в 2021 году в Сербии чемпионате мира.

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