Сколько казахстанцев дошли до финала турнира по боксу в Сербии

Сегодня, 17 марта, в Белграде (Сербия) состоятся финальные бои в рамках международного турнира по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.

От Казахстана до финала добрались восемь боксеров из 12.

За золото поборются:

до 48 кг: Ернур Кайрат;

до 51 кг: Санжар Ташкенбай;

до 54 кг: Даулет Молдашев;

до 71 кг: Сабыржан Аккалыков;

до 75 кг: Диас Молжигитов;

до 80 кг: Ерасыл Жакпеков;

до 92 кг: Данияр Рахимбердинов;

свыше 92: Олжас Бокаев.

Ранее из турнира выбыли Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг), Ерасыл Танкай (до 63,5 кг) и Темирлан Мукатаев (до 86 кг).

Напомним, в турнире принимают участие 106 боксеров из 16 стран мира.