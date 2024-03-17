Сколько казахстанцев дошли до финала турнира по боксу в Сербии

Сегодня, 17 марта, в Белграде (Сербия) состоятся финальные бои в рамках международного турнира по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.
От Казахстана до финала добрались восемь боксеров из 12.
За золото поборются:
до 48 кг: Ернур Кайрат;
до 51 кг: Санжар Ташкенбай;
до 54 кг: Даулет Молдашев;
до 71 кг: Сабыржан Аккалыков;
до 75 кг: Диас Молжигитов;
до 80 кг: Ерасыл Жакпеков;
до 92 кг: Данияр Рахимбердинов;
свыше 92: Олжас Бокаев.
Ранее из турнира выбыли Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг), Ерасыл Танкай (до 63,5 кг) и Темирлан Мукатаев (до 86 кг).
Напомним, в турнире принимают участие 106 боксеров из 16 стран мира.