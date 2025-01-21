Автор российского Youtube-канала "неКАРАтэ" поделился мнением о завоеваных узбекискими боксерами золотых медалях на Олимпийских играх-2024 года, прошедших в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

"Мое мнение: у Узбекистана купленные золотые медали у Муйдинхуджаева и Муллажонова. Именно по боям - эти два боя куплены. До финала их довели. И все. Финал они выиграли", - считает автор канала.

На Олимпиаде-2024 сборная Узбекистана по боксу завоевала пять медалей и все золотые. Что касается казахстанских боксеров, то они выиграли две медали - серебряным призером стал Нурбек Оралбай, а бронзу выиграла Назым Кызайбай.

Отметим, что на последнем чемпионате Азии-2024 в Таиланде разгорелся скандал. Международная боксерская ассоциация (IBA) начала расследование по поводу спорных судейских решений в боях с участием боксеров из Узекистана и Казахстана.

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