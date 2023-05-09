Скандал на ЧМ-2023 по боксу: пятого сеяного дисквалифицировали

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 21:41
©Кадр из видео

Скандалом обернулся поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Инцидент случился в 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов, где встречались кыргызский боксер Омурбек Бекжигит уулу и хорват Габэриэл Веочич.

По ходу поединка судья вынес два предупреждения кыргызстанцу за нарушения правил, а после третьего остановил встречу. В итоге Бекжигит уулу был дисквалифицирован во втором раунде, а победа присуждена хорвату.

Однако представитель Кыргызстана выразил несогласие с судейским решением и отметился неприличными жестами после боя. Хорватская сторона призвала Международную боксерскую ассоциацию (IBA) наказать боксера.

"Кыргыз, пятый сеяный чемпионата мира, своим поведением заслужил гораздо более жесткую дисквалификацию от IBA - после того, как итальянский судья авторитетно дисквалифицировал его, он не захотел протягивать руку победителю, и он неоднократно указывал средним пальцем судьям и делегатам!", — говорится в сообщении Боксерского союза Хорватии в Instagram.

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Метки:
ЧМ по боксу Узбекистан

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