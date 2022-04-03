Сербия, Украина или Казахстан. Как разделили золото боксеры на турнире в Белграде

Казахстанец Мухамедсабыр Базарбайулы выиграл золотую медаль на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале он должен был боксировать с марокканцем Абделхаком Надиром, но африканский спортсмен не вышел на бой. Победа автоматически отошла к казахстанцу.

Что касается еще двух поединков за золото с участием казахстанцев, то Олжас Байниязов с Ильяром Ашировым встречались с сербскими соперниками.

В обоих боях судьи были единогласны - победителями признаны хозяева ринга. Сербские боксеры выиграли пять из 12 финалов.

Добавим, что, помимо трех финалистов, казахстанцы выиграли еще девять бронзовых медалей.

Командный зачет

1. Сербия - 5-3.

2. Армения - 2-2.

3. Кыргызстан - 2-1.

4. Марокко - 1-3.

5. Казахстан - 1-2.

6. Англия - 1-0.

7. Украина-0-1.

Финалы с участием казахстанцев

До 54 килограммов

Олжас Байниязов (Казахстан) - Тамир Галанов (Сербия) - 0:5.

До 63,5 килограмма

Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Абделхак Надир (Марокко) - победа Базарбайулы из-за неявки соперника.

До 75 килограммов

Ильяр Аширов (Казахстан) - Йован Николич (Сербия) - 0:5.

В финал с нокаутом, или кто из казахстанцев поборется за золото турнира в Сербии