Сенсация произошла в бою Нурдаулетова на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанец Бекзад Нурдаулетов не сумел выйти в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 85 килограммов он встречался с Георгием Кушиташвили из Грузии.

Первый раунд сложился в пользу Нурдаулетова - 5:0. К тому же, соперник казахстанца побывал в нокдауне. Впрочем, во второй трехминутке уже грузинский боксер получил все судейские голоса, а в промежуточном итоге был паритет - 19:19, 19:19, 19:19, 19:19, 19:19.

Решающим стал заключительный отрезок боя. По ходу него Кушиташвили получил рассечение и ему понадобилась медицинская помощь. Впрочем, судьи отдали грузину преимущество в заключительной трехминутке - 3:2.

Итогом противостояния стала победа Кушиташвили раздельным решением судей - 3:2.

Напомним, 27-летний Нурдаулетов выигрывал золото чемпионата мира-2019. Участвовал на Играх-2020 в Токио, в профи провел шесть поединков, в которых одержал шесть побед, в двух случаях нокаутом.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.