Сенсация произошла в бою Кызайбай за золото чемпионата Казахстана по боксу

Боксёрша Назым Кызайбай уступила в финале чемпионата Казахстана в Таразе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории до 54 килограммов у женщин представительница Алматы встречалась с Элиной Базаровой из Шымкента.

Поединок завершился победой Базаровой раздельным решением судей - 3:2.

Таким образом, Базарова защитила звание чемпионки страны, которое завоевала в 2025-м году в Семее.

Назым Кызайбай является бронзовой призёркой Олимпийских игр (2024), трёхкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025), а также победительницей чемпионата Азии (2021).

Добавим, что сегодня, 6 ноября, на ринге в Таразе проходят финальные поединки чемпионата Казахстана среди мужчин и женщин. Дневная сессия началась в 12:00. Вечерняя сессия стартует в 15:30.