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Разгромом 5:0 закончился бой Назым Кызайбай за финал чемпионата Казахстана

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Разгромом 5:0 закончился бой Назым Кызайбай за финал чемпионата Казахстана Назым Кызайбай. Фото: КФБ©

Трёхкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата Казахстана-2026, передают Vesti.kz.

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Трёхкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата Казахстана-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале турнира весовой категории до 54 килограммов она встречалась с Жайной Шекербековой из Шымкента.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением (5:0) отдали победу Кызайбай.

6 ноября Кызабай сразится за золото с Элиной Базаровой. Шекербекова же завершила выступление с бронзовой медалью.


Назым Кызайбай является бронзовой призёркой Олимпийских игр (2024), трёхкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025), а также победительницей чемпионата Азии (2021).

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