Сенсация с казахстанцем стала главным событием ЧМ-2025 по боксу

Международная организация World Boxing отметила сенсационное поражение казахстанца Нурбека Оралбая в четвертьфинале чемпионата мира-2025 по боксу, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В материале WB победу его соперника назвали самым ярким результатом дня.

"Казахстан и Узбекистан стали самыми успешными командами дня, одержав семь и восемь побед соответственно. При этом представители двух стран встретились между собой пять раз — и здесь преимущество оказалось на стороне Узбекистана, выигравшего четыре боя из пяти.

Самым ярким результатом стала победа узбекистанца Жавохира Умматалиева над серебряным призёром Олимпиады-2024 Нурбеком Оралбаем. В весовой категории до 80 кг казахстанец уступил единогласным решением судей — 0:5", — отмечает WB.