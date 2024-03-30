Сенсационная победа казаха над чемпионом мира вызвала резонанс в Азии

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Сегодня 08:07
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Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) восхитилась казахстанцем Сагындыком Тогамбаем после победы над выступающим за Азербайджан кубинским боксером Лореном Берто Альфонсо Домингесом в финале турнира "Великий шелковый путь" в Баку, передает Vesti.kz.

По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

"Сагындык Тогамбай из Казахстана, бронзовый призер Азиатских игр, в настоящее время является их боксером номер 2 в тяжелом весе (92 килограмма), но в день финала он показал свои лучшие качества. 23-летний казах удивил своей тактикой и в бою дня победил чемпиона мира из Азербайджана Лорена Берто Альфонсо", - пишет ASBC.

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Напомним, всего на турнире в Баку казахстанские боксеры завоевали семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Отметим, что Домингес является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония), чемпионом мира-2021 и серебряным призером ЧМ-2023.

Метки:
Бокс Азербайджан Олимпиада-2024

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