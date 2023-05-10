Сенсацией завершился бой пятикратного чемпиона мира с узбеком на ЧМ-2023 по боксу

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Вчера 19:37
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Сенсацией завершился поединок между узбекским боксером Лазизбеком Муллажоновым и титулованным кубинцем Хулио Сесаром Ла Крусом на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились на стадии 1/4 финала в весовой категории до 92 килограммов. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу хозяину ринга.

Таким образом, Муллажонов вышел в полуфинал мирового первенства и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль, а кубинец остался без награды.

Хулио Сесар Ла Крус считался главной звездой Кубы на ЧМ-2023. Он - двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.

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Метки:
Узбекистан Куба ЧМ по боксу

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