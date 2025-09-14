Сенсацией обернулся бой Кызайбай в финале чемпионата мира по боксу

Представительница Казахстана Назым Кызайбай провела финальный бой на чемпионате мира по боксу, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 48 килограммов ей противостояла спортсменка из Индии по имени Минакши.

Первый раунд сложился неудачно для Кызайбай - судьи отдали победу оппонентке (4:1). Во второй трёхминутке ей удалось сократить отставание, выиграв со счётом 3:2. Таким образом, судьба поединка решалась в третьем отрезке, победителем которого стала Минакши, завоевавшая золото. 32-летняя казахстанка, в свою очередь, завершает турнир с серебряной медалью.

Напомним, что Назым Кызайбай первая в истории Казахстана трёхкратная чемпионка мира по боксу - причём как среди женщин, так и среди мужчин. Она брала золото в 2014, 2015 и 2025 годах. Также она является бронзовой призёршей ЧМ (2012) и Олимпийских игр в Париже (2024).

Далее, сегодня, 14 сентября, за золото также поборются ещё семь казахстанских боксёра. Подробнее о расписании поединков и соперниках наших спортсменов можно узнать по ссылке.

