Со счётом 0:4 и нокдауном завершился бой Казахстана за медаль в Испании

Казахстан понёс ещё одну потерю на боксёрском турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

Это произошло в женской сетке: в четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева уступила нидерландке Мауд ван дер Торн со счётом 0:4. При этом казахстанке в первом раунде был отсчитан нокдаун. Поражение лишило Викторию шанса как минимум на бронзовую медаль, которую она гарантировала бы себе при выходе в полуфинал.

Ранее поражение потерпела другая представительница сборной Казахстана — Виктория Байдукова (60 кг). Подробности — по ссылке.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

