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Счёт 1:4 лишил Казахстан медали ЧА по боксу

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Счёт 1:4 лишил Казахстан медали ЧА по боксу ©Depositphotos

Казахстанка Алтынгуль Аймухан познала горечь поражения на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

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Казахстанка Алтынгуль Аймухан познала горечь поражения на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов (возрастная категория U-19) она встречалась с Аншикой из Индии и проиграла со счетом 1:4.

Таким образом, Аймухан не смогла выйти в полуфинал и обеспечить себе как минимум бронзовую медаль.


Ранее у Казахстана свои поединки выиграли Мадира Жумакан (48 кг) и Акнур Турсынгали (57 кг), тогда как Жасмин Абрамян (60 кг) проиграла свой бой.

Континентальный турнир среди вышеназванных возрастных категорий проходит с 3 по 16 июля.

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