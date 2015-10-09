Счёт 1:4 лишил Казахстан медали ЧА по боксу

Казахстанка Алтынгуль Аймухан познала горечь поражения на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов (возрастная категория U-19) она встречалась с Аншикой из Индии и проиграла со счетом 1:4.

Таким образом, Аймухан не смогла выйти в полуфинал и обеспечить себе как минимум бронзовую медаль.

Континентальный турнир среди вышеназванных возрастных категорий проходит с 3 по 16 июля.

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