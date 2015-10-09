Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 16:43
 

Разгромом закончился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Разгромом закончился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу ©Depositphotos

Представительница Казахстана Жасмин Абрамян закончила свое выступление на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Представительница Казахстана Жасмин Абрамян закончила свое выступление на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов (возрастная категория до 19 лет) она уступила Чахат из Индии со счетом 0:5.

Таким образом, Абрамян не смогла выйти в полуфинальную стадию турнира, участницы которой гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.


Ранее у Казахстана свои поединки выиграли Мадира Жумакан (48 кг) и Акнур Турсынгали (57 кг).

Чемпионат Азии по боксу среди вышеназванных возрастных категорий стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!