Разгромом закончился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу

Представительница Казахстана Жасмин Абрамян закончила свое выступление на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов (возрастная категория до 19 лет) она уступила Чахат из Индии со счетом 0:5.

Таким образом, Абрамян не смогла выйти в полуфинальную стадию турнира, участницы которой гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.

Чемпионат Азии по боксу среди вышеназванных возрастных категорий стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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