Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 16:10
 

Казахстан выиграл еще одну медаль чемпионата Азии по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан выиграл еще одну медаль чемпионата Азии по боксу ©Depositphotos

Казахстанка Акнур Турсынгали выиграла свой бой на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Акнур Турсынгали выиграла свой бой на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов (возрастная категория U-19) она встречалась с Лижун Лин из Тайбэя. Турсынгали одержала победу со счетом 4:1.

Выход в полуфинал гарантировал ей как минимум бронзовую медаль континентального турнира.


Сегодня, 9 июля, также победой отметилась Мадира Жумакан (48 кг).

Чемпионат Азии по боксу стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!