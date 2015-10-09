Казахстан выиграл еще одну медаль чемпионата Азии по боксу

Казахстанка Акнур Турсынгали выиграла свой бой на чемпионате Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов (возрастная категория U-19) она встречалась с Лижун Лин из Тайбэя. Турсынгали одержала победу со счетом 4:1.

Выход в полуфинал гарантировал ей как минимум бронзовую медаль континентального турнира.

Сегодня, 9 июля, также победой отметилась Мадира Жумакан (48 кг).

Чемпионат Азии по боксу стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!