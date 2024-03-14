В сборной Казахстана сделали заявление о капитане и Казахском Ломаченко

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов рассказал о поединках, которые вызвали вопросы среди любителей бокса во время лицензионного олимпийского турнира в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

Речь идет о Махмуде Сабырхане, которого за схожесть стиля сравнивают с известным украинским боксером Василием Ломаченко, и капитане команды Асланбеке Шымбергенове.

"Махмуд Сабырхан адаптируется к новому весу. Предстоит еще много работы. Мы получили лицензию и теперь будем делать все возможное, чтобы подготовиться к успешному выступлению на Олимпийских играх. Я говорю это не только о Махмуде, но и обо всех боксерах команды. У многих есть недостатки. Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить их. Многие обсуждают бои Сабырхана с тайским боксером и Шымбергенова с бойцом из Туркменистана. Как тренер могу сказать, что в спорте такие ситуации случаются часто. Многое сказывается на выступлениях, в том числе и частота выхода на ринг, количество времени на отдых. Поэтому мы все это учитываем. За этим внимательно наблюдает руководитель научной группы. К каждому боксеру свой индивидуальный подход", - приводит слова Айтжанова Olympic.kz.

Напомним, Сабырхан в 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов победил тайца Саравута Суктета, которому проигрывал после первого раунда.

Шымбергенов в 1/8 финала весовой категории до 71 килограмма раздельным решением судей выиграл у Байрамдурды Нурмухаммедова из Туркменистана.

В Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).