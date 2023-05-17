В сборной Казахстана прояснили будущее Кункабаева после поражения Джалолову на ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 11:05
©IBA

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал будущее лидера национальной команды Камшыбека Кункабаева после поражения узбеку Баходиру Джалолову на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

Соперники сошлись в ринге в четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограмма. Бой закончился победой Джалолова единогласным решением судей.

Отвечая на вопрос о том, что болельщики советуют Кункабаеву сменить весовую категорию, потому что Джалолов слишком высокий и тяжелый, наставник эфире телеканала Qazaqstan заявил:

"Ну, фанатам спасибо. Может они говорят это от жалости, но я, как специалист скажу, что в этом нет ничего такого. На рост, вес не надо смотреть. Сама сгонка веса - это тяжелый процесс. Поэтому он останется в этом весе и будет работать дальше и постарается взять реванш".

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В итоге Джалолов выиграл золото домашнего ЧМ, а Кункабаев остался без медали.

Их противостояние является самым ожидаемым для поклонников бокса. До 2019 года Кункабаев вел 3:1 по личным встречам, однако затем Джалолов выиграл теперь уже шесть боев подряд (Прим. - в феврале казахстанец из-за травмы не вышел на ринг против узбекского боксера на "Кубке Странджа" перед четвертьфинальным поединком).

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан Айтжанов Мырзагали

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