В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас

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Сегодня 11:01
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После неудачного выступления в квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже на женскую сборную Казахстана по боксу обрушились с критикой. Главный тренер команды Шамиль Сафиуллин ответил на обвинения в интервью Tengri Sport.

Ранее бывший член национальной команды Ангелина Лукас рассказала о том, что места в сборной Казахстана распределяются несправедливо, и обвинила главного тренера в предвзятости. Однако Сафиуллин считает, что спортивный принцип не нарушался.

"Лукас спрашивает, по какому принципу Шекербекова поехала на чемпионат мира или на Азиатские игры. В прошлом году у нас проводился отбор на республиканской Спартакиаде, где Жайна в 54 килограммах заняла первое место и выиграла право представлять страну на Азиатских играх. Ангелина принимала участие в этой весовой категории, но проиграла свой бой (Балаусе Муздиман - прим.). Поэтому она не могла рассматриваться на участие в Азиатских играх", - рассказал специалист в интервью Tengri Sport.

- С тех пор уже прошла неудачная квалификация на Олимпийские игры. Вы заявляли, что для второго квалификационного турнира отбор будет осуществлен заново. Возможно ли, что в нем примет участие Лукас и другие спортсменки, которые покинули сборную?

"Нет, мы их не можем пригласить. Почему? Потому что они не тренировались в нашей сборной, не проходили тренировочный сбор, не получали тех нагрузок, которые нужны для качественного выступления на больших стартах.

Они не участвовали в соревнованиях подготовительных. Каждый спортсмен до большого старта проводит ряд турниров, где он набирает соревновательную нагрузку.

Мы проведем спарринги в пяти весовых категориях (кроме 57 килограммов - там лицензия уже добыта - прим.) 21-22 апреля. Жайна Шекербекова будет проводить спарринг с финалисткой Спартакиады Анель Сакыш", - заявил Шамиль Сафиуллин.

- Во всех остальных весовых категориях тоже будут боксировать первый номер команды со вторым или конкуренция будет больше?

"В основном да, будут первые и вторые номера боксировать", - ответил специалист.

Напомним, что женская сборная Казахстана завоевала пока одну лицензию на Олимпиаду-2024 из шести возможных. С 25 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй, заключительный мировой квалификационный турнир.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Лукас Ангелина Бокс женский бокс

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