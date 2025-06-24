В сборной Казахстана по боксу дали смелое обещание перед домашним Кубком мира

Казахстан принимает Кубок мира: с 30 июня по 7 июля в Астане пройдет крупный боксерский турнир, сообщают Vesti.kz.

Один из лидеров национальной сборной Абылайхан Жусупов рассказал Olympic.kz о настройке на домашние бои и тонкостях подготовки к важному старту.

"В целом я чувствую себя хорошо. И отмечу, что наша подготовка проходит на высоком уровне. На данный момент продолжается совместный учебно-тренировочный сбор, который является для нас большим преимуществом. Я надеюсь, что мы получим очень хорошие результаты в итоге. По крайней мере, мы сделаем все возможное.

К тому же, соревнования пройдут в нашей стране, что повышает уровень ответственности тоже. При этом биться перед родными трибунами – вызывает много положительных эмоций. Это прекрасная возможность показать себя, свою силу и готовность перед болельщиками.

Каждый спортсмен в ринге - это просто соперник. Мы никого особо не выделяем как чемпиона мира или победителя Олимпиады. Для нас это не главный показатель. Ведь все равны до боя. Тем более, что впереди у нас основные цели, связанные с чемпионатом мира и Олимпиадой.

Мы стараемся не только стремиться к победе, но и показывать красивый бокс, который понравится зрителю",- озвучил Жусупов.