Сборная Узбекистана по боксу приняла решение по Кубку мира в Астане

Стало известно, примет ли участие сборная Узбекистана по боксу на Кубке мира, который пройдет в Астане (Казахстан) с 30 июня по 7 июля под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

Узбекистан пропустит Кубок мира в Астане?

По информации источника, главный конкурент казахстанских боксеров не приедет в Астану. Причина - пока неизвестна.

В то же время Казахстанская федерация бокса сообщила, что на Кубок мира уже зарегистрировались 33 команды.

Напомним, ранее мужская сборная Казахстана пропустила Кубок мира в Варшаве (Польша), так как это соревнование обрело статус в самый последний момент. А вот Узбекистан привез топ-боксеров и занял первое место в командном зачете с шестью золотыми медалями.





Состав Казахстана на Кубок мира по боксу

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов представил предварительный состав команды на домашний турнир.

В него вошли следующие боксеры:

50 кг — Санжар Ташкенбай 55 кг — Махмуд Сабырхан 60 кг — Серик Темиржанов 65 кг — Ертуган Зейнуллинов 70 кг — Абылайхан Жусупов 75 кг — Сабыржан Аккалыков 80 кг — Нурбек Оралбай 85 кг — Бекзад Нурдаулетов 90 кг — Сагындык Тогамбай 90+ кг — Айбек Оралбай.

Напомним, следующий этап Кубка мира состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже.

Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября.

В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания.