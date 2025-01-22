Сборная Казахстана узнала цену ухода Кункабаева из бокса

Заслуженный тренер Казахстана по боксу Сагатбек Мусаханов поделился мнением по поводу решения тяжеловеса Камшыбека Кункабаева завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

По его словам, для сборной Казахстана - это большая потеря.

"Наверное, парень устал, решил попробовать свои силы уже в чем-то новом. Не знаю, может через определенное время его опять потянет в бокс и он вернется. Конечно, жалко. У нас в боксе в тяжелом весе всегда были проблемы. Запомнятся его бои с Баходиром Джалоловым. Я скажу так, что Камшыбек ничем особенно не уступал своему узбекскому сопернику. Жалко, он бы мог принести пользу сборной. Понятно, что усталость с годами накапливается. Я повторюсь, что для подрастающего поколения, находясь в сборной, он был бы хорошим примером. Для сборной, для тяжелого веса - он большая потеря", - цитирует Мусаханова Sportnews.kz.

Кункабаев - бронзовый призер Олимпиады-2020. На Играх-2024 в Париже казахстанец проиграл в первом же бою. Также он становился двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырехкратным вице-чемпионом Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

На профессиональном ринге Кункабаев одержал пять побед в пяти поединках, четыре из них - нокаутом.

В сборной Казахстана нашли "замену" Кункабаеву: боксер провалил Олимпиаду