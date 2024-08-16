Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера

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Вчера 16:51
©Сали Сабиров

Кайрат Сатжанов назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

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Сатжанову 54 года, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

Тренерский стаж - 34 года. В 2021-2022 годах работал главным тренером сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны.

Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира в Сербии, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В 2022 году на чемпионате Азии в Иордании также заняла второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).

В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова стали первыми в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

В качестве личного тренера Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

На данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа.

Отметим, внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.

Предыдущий наставник мужской национальной команды Мырзагали Айтжанов был уволен со своего поста после Олимпийских игр-2024 в Париже, где сборная выиграла только серебро усилиями Нурбека Оралбая в весе до 80 килограммов. При этом она была представлена во всех семи весовых категориях.


Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс Айтжанов Мырзагали

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