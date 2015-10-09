Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2026 по боксу

Объявлен состав юношеской и молодежной сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу (U19 и U23), который пройдет в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Всего от Казахстана в двух возрастах в мужской и женской сетке на предстоящем континентальном первенстве выступят 39 боксеров. Чемпионат Азии пройдет с 3 по 16 июля.

Юношеский состав сборной Казахстана (U-19):

Мужчины:

55 кг: Едиге Нургожа

60 кг: Досжан Жумакан

65 кг: Акжурек Калабай

70 кг: Бибарыс Аширбай

75 кг: Хамза Максатулы

80 кг: Тимур Тайбеков

85 кг: Руслан Ахметов

90 кг: Жалгас Утебеков

Свыше 90 кг: Владислав Саможонов

Женщины:

48 кг: Мадира Жумакан

51 кг: Жадыра Калтай

54 кг: Марал Толепберген

57 кг: Акнур Турсынгали

60 кг: Жасмин Абрамян

65 кг: Айсулу Мухит

70 кг: Камила Оспанова

75 кг: Алтынгуль Аймухан

80 кг: Айдана Убайдуллакызы

Свыше 80 кг: Зарина Толыбай

Молодежный состав сборной Казахстана (U-23)

Мужчины:

50 кг: Нурзат Онгаров

55 кг: Бексултан Боранбек

60 кг: Нурасыл Толебек

65 кг: Асылхан Кошербай

70 кг: Нурбек Мурсал

75 кг: Аман Конысбек

80 кг: Онер Сейилхан

85 кг: Темирлан Мукатаев

90 кг: Ибрагим Битаев

Свыше 90 кг: Аслан Елдибайулы

Женщины:

48 кг: Гульназ Борибаева

51 кг: Анита Адишева

54 кг: Сымбат Алиаскар

57 кг: Улжан Сарсенбек

60 кг: Аяжан Ермек

65 кг: Аружан Жанабаева

70 кг: Азиза Исина

75 кг: Шугыла Налибай

80 кг: Куралай Егинбайкызы

Свыше 80 кг: Панар Сейтханкызы

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