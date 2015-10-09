Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2026 по боксу

Объявлен состав юношеской и молодежной сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу (U19 и U23), который пройдет в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Всего от Казахстана в двух возрастах в мужской и женской сетке на предстоящем континентальном первенстве выступят 39 боксеров. Чемпионат Азии пройдет с 3 по 16 июля.
Юношеский состав сборной Казахстана (U-19):
Мужчины:
- 55 кг: Едиге Нургожа
- 60 кг: Досжан Жумакан
- 65 кг: Акжурек Калабай
- 70 кг: Бибарыс Аширбай
- 75 кг: Хамза Максатулы
- 80 кг: Тимур Тайбеков
- 85 кг: Руслан Ахметов
- 90 кг: Жалгас Утебеков
- Свыше 90 кг: Владислав Саможонов
Женщины:
- 48 кг: Мадира Жумакан
- 51 кг: Жадыра Калтай
- 54 кг: Марал Толепберген
- 57 кг: Акнур Турсынгали
- 60 кг: Жасмин Абрамян
- 65 кг: Айсулу Мухит
- 70 кг: Камила Оспанова
- 75 кг: Алтынгуль Аймухан
- 80 кг: Айдана Убайдуллакызы
- Свыше 80 кг: Зарина Толыбай
Молодежный состав сборной Казахстана (U-23)
Мужчины:
- 50 кг: Нурзат Онгаров
- 55 кг: Бексултан Боранбек
- 60 кг: Нурасыл Толебек
- 65 кг: Асылхан Кошербай
- 70 кг: Нурбек Мурсал
- 75 кг: Аман Конысбек
- 80 кг: Онер Сейилхан
- 85 кг: Темирлан Мукатаев
- 90 кг: Ибрагим Битаев
- Свыше 90 кг: Аслан Елдибайулы
Женщины:
- 48 кг: Гульназ Борибаева
- 51 кг: Анита Адишева
- 54 кг: Сымбат Алиаскар
- 57 кг: Улжан Сарсенбек
- 60 кг: Аяжан Ермек
- 65 кг: Аружан Жанабаева
- 70 кг: Азиза Исина
- 75 кг: Шугыла Налибай
- 80 кг: Куралай Егинбайкызы
- Свыше 80 кг: Панар Сейтханкызы
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