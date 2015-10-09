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Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2026 по боксу

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Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Объявлен состав юношеской и молодежной сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу (U19 и U23), который пройдет в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

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Объявлен состав юношеской и молодежной сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу (U19 и U23), который пройдет в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Всего от Казахстана в двух возрастах в мужской и женской сетке на предстоящем континентальном первенстве выступят 39 боксеров. Чемпионат Азии пройдет с 3 по 16 июля.

Юношеский состав сборной Казахстана (U-19):

Мужчины:

  • 55 кг: Едиге Нургожа
  • 60 кг: Досжан Жумакан
  • 65 кг: Акжурек Калабай
  • 70 кг: Бибарыс Аширбай
  • 75 кг: Хамза Максатулы
  • 80 кг: Тимур Тайбеков
  • 85 кг: Руслан Ахметов
  • 90 кг: Жалгас Утебеков
  • Свыше 90 кг: Владислав Саможонов 

Женщины:

  • 48 кг: Мадира Жумакан
  • 51 кг: Жадыра Калтай
  • 54 кг: Марал Толепберген
  • 57 кг: Акнур Турсынгали
  • 60 кг: Жасмин Абрамян
  • 65 кг: Айсулу Мухит
  • 70 кг: Камила Оспанова
  • 75 кг: Алтынгуль Аймухан
  • 80 кг: Айдана Убайдуллакызы
  • Свыше 80 кг: Зарина Толыбай 

Молодежный состав сборной Казахстана (U-23)

Мужчины:

  • 50 кг: Нурзат Онгаров
  • 55 кг: Бексултан Боранбек
  • 60 кг: Нурасыл Толебек
  • 65 кг: Асылхан Кошербай
  • 70 кг: Нурбек Мурсал
  • 75 кг: Аман Конысбек
  • 80 кг: Онер Сейилхан
  • 85 кг: Темирлан Мукатаев
  • 90 кг: Ибрагим Битаев
  • Свыше 90 кг: Аслан Елдибайулы 

Женщины:

  • 48 кг: Гульназ Борибаева
  • 51 кг: Анита Адишева
  • 54 кг: Сымбат Алиаскар
  • 57 кг: Улжан Сарсенбек
  • 60 кг: Аяжан Ермек
  • 65 кг: Аружан Жанабаева
  • 70 кг: Азиза Исина
  • 75 кг: Шугыла Налибай
  • 80 кг: Куралай Егинбайкызы
  • Свыше 80 кг: Панар Сейтханкызы


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